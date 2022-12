Jenni Haukion väitöstilaisuus keräsi poikkeuksellisen mediahuomion – paikalla tilaisuudessa myös presidentti Sauli Niinistö

– Kyllä me ihan tietoisestikin pyrimme siihen, että tämä on tavallinen väitös kaikkien muiden väitösten joukossa. Koska muutenhan siitä syntyy kaikennäköisiä puheita, kun henkilö on hyvinkin tunnettu. Että saako hän jotakin erityiskohtelua. Ja mitään sellaista tässä ei ole ollut, hän totesi.