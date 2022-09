Joensuussa riistakameraan tallentunut servaali on todennäköisesti kissaristeytys

Valvontaeläinlääkäri Tiia Haukka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydestä kertoo STT:lle sähköpostitse, että he ovat Ympäristöterveydessä olleet kesän ajan tietoisia Joensuun alueella asuvasta henkilöstä, jolla on lemmikkinä savannah-rotuisia kissoja ja että kissat ulkoilevat vapaasti. Haukka epäilee, että kameraan tallentunut eläin on juuri tällainen risteytys.