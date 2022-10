Joka verkkosivu huutaa monimutkaista salasanaa – hakkeri kertoo, voiko muistin avuksi keksittyihin ohjelmiin luottaa

Särkän mukaan tietoturva paranee, mitä useammalla eri tavalla tietoja on suojannut. Arkisia verkkopalveluita käyttävälle liian monimutkaiset suojaustavat voivat olla hänestä liian vaikeita omaksua. Siksi hänen mukaansa salasanaohjelma on hyvä vaihtoehto, kunhan se on helppo käyttää.