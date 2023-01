Jopa 98 prosenttia EU:n käyttämistä harvinaisista maametalleista tulee Kiinasta – "Meidän on tavoiteltava riippumattomuutta autoritäärisistä valtioista"

Liu sanoo, että Suomella on hyvät mahdollisuudet ja myös olemassa olevaa infrastruktuuria tuottaa kriittisiä metalleja. Suomen maaperässä on muun muassa litiumia, kultaa, nikkeliä ja kuparia. Suomi on myös ainoa EU-maa, joka tuottaa kobolttia. Erilaisten kriittisten raaka-aineiden louhinta Euroopassa ja erityisesti Pohjois-Euroopassa voisi olla ratkaisu materiaalien jäljitettävyyteen liittyviin ongelmiin.