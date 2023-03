Journalisti: Aamulehdessä epäillään ex-päätoimittaja Tuulensuun häirinneen aiemminkin

Aiemmat tapaukset Aamulehdessä tulivat lehden pääluottamusmiehen Sari Sainion tietoon vasta Vostokin juhlan jälkeen. Sainio kertoo Journalistille, että hänellä on varma tieto yhdestä tapauksesta, ja on keskustellut asianosaisen kanssa. Toista tapausta hän ei ole voinut toistaiseksi vahvistaa, ja tästä on vain toisen käden tietoa.