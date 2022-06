Juhannusaattona helleraja rikkoutunee monin paikoin puoliltapäivin

Metsäpalovaroitus on voimassa paikoin eteläisessä Suomessa ja Lapissa. Varoitus on perjantaina voimassa Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa sekä Ylitorniossa, Pellossa, Rovaniemellä ja Pelkosenniemellä. Lauantaina metsäpalovaroituksia on voimassa laajemmin.