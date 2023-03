Junalakko on tuonut selvästi lisää matkustajia busseihin – "Yksittäisille vuoroille" voinut olla enemmän tulijoita kuin bussiin on mahtunut

– Linja-autoissa on nyt selvästi enemmän matkustajia, kysyntä on kasvanut. Bussivuoroja on lisätty jonkin verran ruuhkaisimmille yhteysväleille. Sellainen on etenkin Helsinki–Tampere-väli, osin myös väli Helsinki–Turku, kertoi Matkahuollon matkustaja- ja liikennöitsijäpalvelujen johtaja Anu Pekurinen STT:lle tiistaina.