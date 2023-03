Junalakko uhkaa alkaa huomenna – työriitaan yritetään vielä viimeisenä päivänä hieroa sopuas

– HSL-alueen lähijunissa matkustaa päivittäin liki 200 000 matkustajaa, joista ainakin osa liikkuu mahdollisen lakon aikana muilla liikennevälineillä ja vaihtoehtoisilla reiteillä. On siis todennäköistä, että busseissa ja muissa liikennevälineissä on ruuhkaa. Kannattaa varata matkaan tavanomaista enemmän aikaa ja suosia etätyötä, jos se on omassa työtehtävässä mahdollista, HSL kertoo verkkosivuillaan.