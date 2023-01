Juupajoella piiritettyä miestä epäillään törkeästä pahoinpitelystä ennen piiritystilannetta

– Olemme päässeet kuulustelemaan epäiltyä. Kuulustelun sisältöä en voi tässä vaiheessa kommentoida tarkemmin. Poliisilla on käsitys tapahtumien taustoista, mutta esitutkinta on vasta alussa ja muun muassa todistajia on kuulustelematta. Tutkinnallisista syistä en kommentoi tässä vaiheessa esimerkiksi mahdollisia motiiveja, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi sanoi maanantaina.