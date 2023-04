Kaikkosen kampanja poikkesi edellisistä, kansalaiset ovat halunneet puhua Natosta

Vaikka hallitusyhteistyö keskustan ja muiden puolueiden välillä on ollut välillä tunnelmaltaan kireää, on Kaikkonen iloinen sitä, että turvallisuuspolitiikassa asioista on aina löytynyt laaja yhteisymmärrys. Kaikkonen ei pidä myönteisenä kehityksenä sitä, että moni puolue on näissä vaaleissa kertonut etukäteen, kenen kanssa ei ainakaan halua hallitukseen.