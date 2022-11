Kaksi suomalaista otettu kiinni Turkissa somepostauksen takia, kertoo Turkin poliisi

Turkin lain mukaan rahan repimisestä voi saada vankeutta puolesta vuodesta kolmeen vuoteen asti, koska rahoissa on Turkin lipun ja kansallisen suvereniteetin symboleita. Seteleissä on myös Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin kuvia, ja Atatürkin solvaaminen on rikos.