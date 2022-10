Kallistuvien sähkölaskujen kanssa kamppailevien kannattaa ennen eräpäivää keskustella sähköntoimittajan kanssa vaikkapa maksuajan pidennyksestä

Sähkön kallistuvien hintojen aikana kuluttajat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, millainen sähkösopimus heillä on. Parhaimmassa asemassa ovat kuluttajat, joilla on huokeita ja mahdollisesti pitkään voimassa olevia määräaikaisia sopimuksia, tai jos kuluttajilla on taloudellisia puskureita, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.