Kansainvälinen raportti: Soilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maapallon maapinta-alasta vain kolmesta neljään prosenttia on soita, mutta niihin on varastoitunut lähes kolmannes maaperään sitoutuneesta hiilestä. Maailmanlaajuisesti jo 12 prosentilla soista turpeen kertyminen on loppunut, ja niistä on tullut päästölähteitä.