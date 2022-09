Kansallispuistojen suosio pitää pintansa, vaikka korkein kysyntähuippu onkin tasaantunut

– Matkailu ulkomailta Suomeen on käynnistynyt pitkän tauon jälkeen kevään aikana. Yli 80 prosenttia ulkomailta Suomeen saapuvista matkailijoista on Euroopasta. Kansainvälisiä yöpymisiä on kuitenkin vielä huomattavasti vähemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Matkailun palautumista ennalleen joudumme odottamaan vielä ainakin vuoden, ehkä jopa kaksi, sanoo Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.