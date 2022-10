Kansanedustaja Mikko Kärnä tuomittiin sakkoihin professorin kunnian loukkaamisesta

– Kärnän oman kertoman perusteella hänellä ei ollut kuulemansa huhun lisäksi muuta pohjaa esittämälleen vihjaukselle kuin se, että vastalauseessa on elementtejä Ojasen asiantuntijalausunnosta ja että vastalause on laadittu hyvin nopealla aikataululla -- Edellä todetun perusteella Kärnän on täytynyt pitää varmana tai vähintään varsin todennäköisenä, että hänen esittämänsä vihjaus on ollut epätosi. Kärnä on siten menetellyt tahallisesti, oikeus katsoi.