Kansankunnan isän rooli ja kriisiajan johtajan puhe – näin tutkijat arvioivat presidentti Niinistön uudenvuodenpuhetta

– Pidän sitä (Niinistön arviota aikataulusta) realistisena, koska dialogi Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä on edennyt parempaan suuntaan koko syksyn ajan. Ja on jatkuvia diplomaattisia kontakteja ja tapaamisia. Suunta on hyvä ja keskusteluyhteyksiä pidetään yllä, Särkkä sanoo.