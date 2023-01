Käräjäoikeuden syyttömäksi katsoma sierraleonelaismies palaa oikeuden eteen – Liberia-sotarikosoikeudenkäynti alkaa hovissa

– Käräjäoikeus on – – katsonut, että vain virheettömät todistajankertomukset (ei minkäänlaisia muutoksia, lisäyksiä eikä poistoja) voidaan ottaa syyksilukemisen perustaksi. Kun tällaisia todistajankertomuksia ei ole ollut, asiassa on jäänyt varteenotettava epäily Massaquoin syyllisyydestä. Käräjäoikeuden lähtökohta on käsityksemme mukaan elämälle ja todistajapsykologiselle tutkimukselle vieras, syyttäjät kirjoittavat.