Käräjäoikeus antaa tuomion Tuusulan työpaikkamurhasta syytetylle – oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeeton

39-vuotias syytetty on tunnustanut iskeneensä työtoveriaan teräaseella 18 kertaa työpaikan parkkipaikalla viime vuoden marraskuussa. Syyttäjä on vaatinut hänelle tuomiota murhasta. Mies on kiistänyt murhasyytteen ja katsoo syyllistyneensä asiassa tappoon.