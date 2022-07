Käräjäoikeus päätti käsitellä Kulosaaren lapsisieppauksen suljetuin ovin – miehen syytetään siepanneen yhdeksänvuotiaan koulumatkaltaan huhtikuussa

Syytetyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa. Vakavin miehen rikoksista on tappo, josta hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä hänet tuomittiin myös törkeästä ryöstöstä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi mies on tuomittu useista erilaisista petosrikoksista.