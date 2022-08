Käräjillä aletaan käsitellä HS:n Viestikoekeskus-juttua, jonka epäillään pohjautuvan Brysselissä tapahtuneeseen tietovuotoon

Tietovuodon esitutkinta sen sijaan on edelleen kesken Keskusrikospoliisissa. Siinä epäiltynä on STT:n tietojen mukaan vain kontra-amiraali evp. Alafuzoff. Hän on julkisuudessa myöntänyt olleensa kuultuna asiassa, mutta kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Poliisi ei ole vahvistanut epäillyn henkilöllisyyttä.