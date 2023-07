Karhuun saattaa törmätä Suomen luonnossa nyt aiempaa useammin

Viime vuonna Suomessa arvioitiin olleen 1 740–1 925 karhua. Alueelliset erot ovat suuria. Eniten karhuja on Itä-Suomessa, sillä niitä on siirtynyt Suomeen paljon Venäjältä, missä elää tiheä karhukanta. Seuraavaksi eniten karhuja on Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla, kertoo Ilpo Kojola.