Karjalaisten matkailu luovutetuille alueille itärajan taa meni jäihin – "Meidän aikanamme ei ehkä ole enää mahdollista käydä siellä"

Karjalan Liiton toiminta on kolmen viime vuoden aikana kokenut melkoisia myllerryksiä koronapandemian ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia. Osa karjalaistaustaisista on ottanut raskaasti sen, että kotiseutumatkailu luovutetun Karjalan alueelle on jäädytetty.