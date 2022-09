Katmandu-ravintoloiden pitäjiä syytetään ihmiskaupasta Tampereella – rikoshyöty syyttäjän mukaan yli miljoona euroa

– Hän (yksi työntekijöistä) on ollut riippuvainen vastaajien tarjoamasta työstä, koska hän on halunnut tuoda perheensä Suomeen. Hän on pelännyt vastaajia ja sitä, että jos hän ei suostuisi työskentelemään ja toimimaan muutoinkin vastaajien asettamilla ehdoilla, hän ja hänen vaimonsa olisivat joutuneet pois työstä eivätkä he olisi saaneet muualta työtä eikä asuntoa, syyttäjä kuvailee haastehakemuksessa.