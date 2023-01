Katujengiin liittyminen on usein hätähuuto isommasta ongelmasta – ilmiö ei ratkea kauhistelulla tai helpoilla ratkaisuilla, asiantuntijat arvioivat STT:lle

Kauhisteleva keskustelu ei autaAseman Lapsien bunkkeritiimin tiimipäällikkö Heikki Turkka sanoo STT:lle, että jengiytymistä tulee estää jo kouluista lähtien. Esimerkiksi niin, että kaikki lapset ja huoltajat oppisivat paremmin suomen kielen, vaikka se tuntuisikin kalliilta investoinnilta. – Siinä tulee kuitenkin valtavat säästöt, että annetaan jokaiselle mahdollisuus integroitua. Nyt me syrjäytämme itse osan nuorista, hän https://sanoo.Esimerkiksi eräässä pääkaupunkiseudun koulussa vanhemmat otettiin mukaan opetukseen. Tämä niin sanottu perheluokkamalli sekä edisti vanhempien kielen oppimista että rauhoitti https://oppimista.Myös hänen mukaansa katujengeihin liittymisen taustalla on ulkopuolisuutta ja myös kokemuksia rasismista. Nuoret tarvitsevat tunnustusta ja hyväksyntää.– Fakta on kauhean usein se, että nämä nuoret, jotka käyttävät väkivaltaa, eivät ole tulleet hyväksytyksi koulussa omana itsenään tai osaamisensa kautta. He kokevat ja tuntevat, että heistä ei välitetä.Turkan mukaan keskustelu katujengeistä on usein populistista ja kauhistelevaa, mikä ei edistä ongelman ratkaisua eli nuorten pahoinvointiin puuttumista. Tutkimusten ja käytännön kokemusten pohjalta tiedetään, että tehokkaimmin nuorten parissa toimivat keinot, jotka pohjautuvat kuuntelemiseen, syyllistämättömyyteen, konfliktinratkaisuun ja ihmisen kohtaamiseen tekojen https://taustalla.Aseman Lapset on muiden nuorisojärjestöjen kanssa vedonnut kansanedustajiin ja puolueisiin, että keskustelu ja ratkaisuehdotukset kohdistettaisiin nuorten pahoinvoinnin ja syrjäyttämisen juurisyihin, ei yksittäiseen oireeseen.– Nuorten kaduilla käyttämä väkivalta versoaa erityisesti nuorten systemaattisesta ohittamisesta ja ulossulkemisesta. Tarvitsemme toimia, joilla rikoksiin syyllistyneet nuoret joutuvat vastuuseen teoistaan, mutta samalla rakennetaan väylä ulos jengeistä ja rikollisesta toiminnasta, kannanotossa https://todetaan.Luottamuksen rakennus vaatii joskus päänaukomisen kestämistä