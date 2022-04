Katujengijutussa jatkuu Kaivohuoneelle väitetysti suunnitellun iskun puinti – käsittely venyy edelleen

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetyille kahdelle miehelle syyttäjä vaatii seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia. Toinen johtohahmona pidetyistä on sosiaalisessa mediassa aktiivinen räppäri Milan Jaff, 22. Hänellä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 110 000 seuraajaa, ja Youtubessa hänen videoitaan on katsottu yli 1,7 miljoonaa kertaa. STT kertoo syytetyn nimen jo tässä vaiheessa, koska hän on tunnettu julkisuudessa.