Kaupunkien keskiarvorajat nousevat pääosin kasin yli ja osa kaupunkilaisnuorista joutuu lähtemään kehyskuntien lukioihin – ”Lukiosta on tullut statuskysymys”

"Lukiosta on tullut statuskysymys"Helsingin yliopiston varaprofessori Janne Varjon mukaan Suomessa on jo kauan lähdetty maalta kaupunkiin lukioon. Tämä on johtanut siihen, että kaupunkien lukioiden paikoista kilpailevat sekä kauempaa tulevat että kaupunkilaiset.– Hakijamäärän kasvun takia keskiarvorajat ovat kohonneet, jolloin kaupungeista on vuorostaan ryhdytty hakeutumaan myös kauemmas, lähiöihin ja kehyskuntiin, Varjo kertoo.Lukioista, joilla on korkeat keskiarvorajat ja jotka suoriutuvat hyvin ylioppilaskokeiden arvosanojen vertailussa, puhutaan joskus eliittilukioina. Varjon mukaan opiskelijoiden kahdensuuntainen liikenne tulee tulevaisuudessa yhä vahvistamaan niiden asemaa.– Nykyään on olemassa käsitys, että opetuksen laatu vaihtelee lukiosta riippuen, Varjo sanoo. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Palkansaajien tutkimuslaitos PT tekivät vuonna 2017 tutkimuksen, jossa todettiin, että eliittilukioon sisään pääseminen ei paranna opiskelijan ylioppilaskoemenestystä. Opiskelijat, jotka olivat jääneet juuri sisäänpääsyrajan alle, ja ne jotka juuri ylittivät sen, suoriutuivat ylioppilaskokeista hyvin samanlaisilla arvosanoilla. Varjo uskookin, että suosiossa on kyse jostain muusta.– Lukiosta on tullut statuskysymys, Varjo arvioi.Tampereella kilpailu on reilua