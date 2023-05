Kaupunkikeskustojen elinvoima pantiin puntariin – ratikka, areena ja rantatunneli kirittivät Tampereen kärkeen

Helsingin keskustan elinvoimaluku on ollut laskusuunnassa, mutta uudessa vertailussa pääkaupunki saavutti hopeaa. Tulosta voi kutsua puolustusvoitoksi, mutta liiketilojen tyhjeneminen näkyy tilastoissa. Ydinkortteleissa vapaiden liiketilojen osuus on noin 15 prosenttia, kun muualla keskustassa luku on 8 prosenttia. Valtakunnallinen keskiarvo on 10,8 prosenttia.