Kaupunkilaiset ovat maaseudun lapsia paremmassa kunnossa – 5. ja 8. luokkalaisten fyysisessä kunnossa suuret alueelliset erot

Tämän vuoden tulosten mukaan poikien fyysinen kunto on tyttöjä parempi kaupungeissa. Maaseutumaisissa kunnissa tyttöjen kunto on poikia parempi. Vuosien 2016–2022 keskiarvoa katsottaessa tyttöjen kunto on poikia parempi sekä kaupungeissa että maaseudulla.