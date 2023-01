"Kaverivanhemmuus" voi antaa lapselle liikaa päätäntävaltaa

On sitten kyse ydinperheestä, uusperheestä tai eronneesta perheestä, lapsen hyvinvoinnin kannalta on toivottavaa, että vanhemmuus on johdonmukaista ja vanhemmilla on suurin piirtein samanlaiset käytännöt rajoihin ja muihin arjen asioihin liittyen, muistuttaa Elina Komulainen.