Kesämökkeily on tulossa murrosvaiheeseen – uudet, nuoret omistajat suosivat helppohoitoista pihaa

– Jos et pääse kuukauteen mökille, eikä ole ketään joka kävisi leikkaamassa nurmen, paikka menee aika hurjan näköiseksi. Siitä on nyt keskustelua somessa, pitäisikö mökin nurmikko vaihtaa esimerkiksi kunttaan tai hiekkaan. Yksi ratkaisu on sekin, että kaivetaan mökkipihassa kalliota näkyviin.