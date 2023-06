Kesän korkein lämpötila mitattiin Pohjois-Savossa – myös muu Suomi laajalti lähellä hellerajaa

Keskiviikko on tiistaita selvästi lämpimämpi päivä ja myös tukalan helteen rajaa lähestytään. Varoitus tukalasta helteestä on kuitenkin toistaiseksi voimassa vain torstaille ja perjantaille. Tukala helle tarkoittaa sitä, että vuorokauden ylin lämpötila käy yli 27 asteessa ja samanaikaisesti vuorokauden keskilämpötila on yli 20 astetta. Viikonlopun ennusteessa on enemmän epävarmuutta, mutta lämpötila voi yltyä tukalaksi myös lauantaina ja sunnuntaina.