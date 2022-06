Kesän lämpöennätys kärventyi rikki, pitkin maata yli 30 asteen lämpötiloja – yöstä tulossa mahdollisesti trooppinen Etelä- ja Keski-Suomessa

Juhannusviikonloppu on ollut Suomessa poikkeuksellisen lämmin. Ilmatieteen laitos arvioi lauantaina, että kyseessä on 2000-luvun lämpimin juhannus. Lauantaina 30 asteen raja meni rikki Kuopion lisäksi Liperissä, Ilomantsissa ja Juuassa. Yhtä korkeita lämpötiloja on juhannusviikonloppuna mitattu viimeksi vuonna 1999.