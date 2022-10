Keskusta lisäisi työperäistä maahanmuuttoa selvästi enemmän kuin hallitus aiemmin linjasi

Tämä on selvästi enemmän kuin mistä hallitus viime vuonna yhdessä linjasi. Hallitus on linjannut tavoitteeksi, että työperäinen maahanmuutto vähintään kaksinkertaistetaan nykytasosta vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoitteena on siten vähintään 50 000 henkilön kokonaislisäys. Vuosikymmenen vaihteen jälkeen lisäyksen pitäisi hallituksen mukaan olla ainakin 10 000 vuodessa.