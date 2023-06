Keskustan puoluesihteeri torjuu ajatuksen ylimääräisen puoluekokouksen perumisesta: "Säännöt on selkeästi kirjoitettu niin, että presidentinvaalien ehdokkaasta päättää puoluekokous"

Keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen totesi aiemmin Helsingin Sanomien haastattelussa, että puoluekokous on turha, koska Olli Rehn on lähdössä valitsijayhdistyksen ehdokkaana presidentinvaaliin. Puoluekokouksessa on tarkoitus päättää, että keskusta tukee Rehnin ehdokkuutta.