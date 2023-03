Keskustelu lasten ja nuorten mielenterveydestä jumittaa käsitteiden tasolla, sanoo lapsiasiavaltuutettu – suunnan muuttaminen vaatii konkreettisia tekoja

Kuormittunut erikoissairaanhoito ei mitenkään pysty vastaamaan esimerkiksi lieviin mielenterveysongelmiin. Pekkarinen painottaa, että niihin on voitava reagoida lähiyhteisössä. Kasvatusvastuussa olevien vanhempien ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten on siis oltava sellaisessa kunnossa ja siten resursoitu, että he voivat vastata lapsen tarpeisiin.