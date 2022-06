”Kiertelen kuitenkin kirppareilla, niin voin samalla löytää muillekin trendikkäitä vaatteita” – Yrittäjähenkiset myyjät saavat lisää vauhtia kirpputorisovelluksissa

Saatavuus on pohjimmiltaan hyvä asia, mutta Turunen on huolissaan siitä, mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään. Hänen mukaansa tulevaisuudelle on kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Toinen on se, että kuluttajat pitävät vaatteistaan parempaa huolta, koska näkevät niissä arvoa. Uuden ostaminen olisi harkitumpaa ja vähäisempää, ja myynnissä olevat käytetyt vaatteet olisivat laadukkaampia. Toinen vaihtoehto on, että kuluttaja ostaa enemmän pikamuotia ja käyttää vaatetta vain pari kertaa. Sitten vaate laitetaan nopeasti myyntiin ja siitä saatu raha käytetään taas uusiin vaatteisiin.