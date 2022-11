Kiuru puolustaa sote-lisärahan tarvetta – hyvinvointialueilla on hoidettavia paljon enemmän kuin alun perin arvioitiin

– Kunnat ovat alibudjetoineet tämän vuoden sote-kustannuksia, ja on sovittu, että se tarkistetaan tilinpäätösten perusteella. Summaa ei tiedetä etukäteen, mutta Kuntaliitto on arvioinut, että se on 500–600 miljoonaa euroa. Sen maksatusta on siis luvattu aikaistaa, Paatero sanoi STT:lle.