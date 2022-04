"Kohtahan meillä alkaa jo pandakiima" – Suomen eläinpuistoihin odotetaan rakkauden kevättä, ja ensimmäinen poikanen kuoriutui jo Korkeasaaressa

Metsäpeurojen kantaa elvytetään eläinpuistoissaSuomen pientä metsäpeurakantaa yritetään parhaillaan elvyttää hankkeessa, jossa eläinpuistot ovat mukana. Metsäpeura Life -nimisessä hankkeessa eläinpuistot ovat tehneet palautusistutuksia metsäpeuroille, eli puistoissa syntyneitä metsäpeuroja viedään lopulta luontoon.Hankkeen vuoksi metsäpeuraa kohtaan on suuria lisääntymistoiveita niin Korkeasaaressa, Ähtärissä kuin Ranuallakin.– Tavoitteena on ollut kehittää eläintarhakannan geneettistä monimuotoisuutta. Siihen (hankkeeseen) liittyen meille on tullut uusi, luonnosta pyydetty hirvas, Sampo. Se on käynyt lisääntymässä totutustarhassa, ja nyt toivoisimme, että siltä tulisi jälkikasvua keväällä, kertoo Ranuan eläinpuiston intendentti Niinimäki.Metsäpeuroja on viety puistoista totutustarhoihin Lauhanvuoren kansallispuistoon Etelä-Pohjanmaalle ja Seitsemisen kansallispuistoon Pirkanmaalle, josta ne vapautetaan hiljalleen luontoon.Parhaillaan Lauhanvuoressa oleskelee myös alkuvuonna otsikoihin noussut metsäpeura, joka juoksenteli vapaana pääkaupunkiseudulla. Aluksi poroksi epäilty metsäpeura toipui aluksi Korkeasaaren eläinsairaalassa, josta se toimitettiin muutaman muun puiston asukkaan kanssa Etelä-Pohjanmaalle totutustarhaan helmikuun puolessavälissä.– Siellä se pärjää ihan hyvin tällä hetkellä. On osana laumaa ja voi hyvin, kertoo Korkeasaaren Lehmonen.Ukrainan sota voi vaikuttaa eläinsiirtoihin