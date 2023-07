Kokkolassa todettu lokkien joukkokuolema – Ruokavirasto tutkii lintuja lintuinfluenssan varalta

Ruokavirasto kertoi torstaina, että turkistarhan siniketuilla on todettu lintuinfluenssaa Kaustisella Keski-Pohjanmaalla. Ruokaviraston mukaan kyseessä on sama korkeapatogeeninen H5N1-virustyyppi, joka on aiheuttanut useita luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia tänä vuonna. Tämä on ensimmäinen kerta, kun turkiseläimissä on todettu lintuinfluenssaa Suomessa.