KORJATTU Esitutkinta: Kari Jääskeläinen järjesteli Katri Kulmunille viestintäkoulutusta Harri Saukkomaan Tekiriltä, vaikka ministeriö varoitteli hankintarajasta

Jääskeläinen on ollut keskustalle pitkän linjan taustavaikuttaja, jota syytetään tällä hetkellä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syynä on se, että hän on syyttäjän mukaan erehdyttänyt valtiovarainministeriötä noin 13 700 euron arvosta viestintäpalveluja, jonka aikana entinen valtiovarainministeri ja entinen keskustan puheenjohtaja Kulmuni harjoittelikin muun muassa puhetta keskustan puoluekokoukselle.