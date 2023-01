KORJAUS: Kari Jääskeläinen järjesteli Katri Kulmunille viestintäkoulutusta Harri Saukkomaan Tekiriltä, vaikka ministeriö varoitteli hankintarajasta

Jääskeläinen on ollut keskustalle pitkän linjan taustavaikuttaja, jota syytetään tällä hetkellä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syynä on se, että hän on syyttäjän mukaan erehdyttänyt valtiovarainministeriötä noin 13 700 euron arvoisessa viestintäpalvelujen kokonaisuudessa, johon olisi kuulunut puoluejohtajan tehtäviin liittyvää valmennusta.