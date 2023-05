KORJAUS: Onnettomuustutkintakeskus alkaa tutkia nuorten huumekuolemia

Uutista on korjattu 27.5. klo https://14.00. Juttu on alun perin julkaistu https://2.1.2023. Suomessa ei tapahtunut vuonna 2020 eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia EU:ssa. Sen sijaan alle 25-vuotiaiden osuus huumekuolemista oli Suomessa EU-maiden suurin. Virheellinen muotoilu on toistunut 3.2. ja 25.2. julkaistuissa jutuissa huumekuolemista ja korvaushoidosta.