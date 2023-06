KORJAUS: Suomessakin jaettavan kiinankielisen ilmaisjakelulehden takana on kansainvÃ¤linen mediajÃ¤tti, jonka verkkosivuilla levitetÃ¤Ã¤n Ã¤Ã¤rioikeistolaista materiaalia

Lehden englanninkielisessä verkkoversiossa on julkaistu muun muassa juttu siitä, miten "Yhdysvaltain kongressia pidetään pimennossa ei-ihmisten ohjaamista ilma-aluksista". Sivulla on julkaistu myös juttu, jossa väitetään, että "koronarajoitukset ja ilmastotoimet ovat osa suuren nollauksen strategiaa". Suuressa nollauksessa on kyse äärioikeistolaisesta salaliittoteoriasta, jonka mukaan koronapandemia luotiin salaisen sosialistisen maailmanhallituksen luomiseksi.