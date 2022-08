Korona-aikana muuttovoittoisten kuntien määrä on kasvanut selvästi, Itä-Suomen asema huolettaa yhä enemmän Ukrainan sodan vuoksi

Muuttoliike on aina ollut suurin yksittäinen väestökehityksen osatekijä, joka aiheuttaa isoja eroja alueiden välillä – juuri siksi, että se on luonteeltaan niin valikoivaa, Aro sanoo. Kaupungistuminen on jatkunut vaihtelevalla voimakkuudella jo yli sadan vuoden ajan. Mitä haittaa tai uhkaa siitä on?