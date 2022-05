Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä

Viikoittaisten koronatartuntojen lukumäärä on yhä laskussa Suomessa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön torstaisessa koronakatsauksessa. Lasku on jatkunut jo monta viikkoa, ja epidemiatilanne on helpottamassa.