"Koska ulkonäköni poikkeaa kantaväestöstä, ammuttaisiinko minutkin" – poliitikkojen rasistiset kirjoitukset herättävät maahanmuuttajissa pelkoa

Hossaini on joutunut itsekin kohtaamaan rasismia. Hän muistelee, että oli opiskeluaikoina kiirehtimässä työpaikkaansa Sokokselle, kun vieras nainen nimitti häntä "saatanan maahanmuuttajaksi" ja käski painumaan helvettiin. Hossainin mukaan ymmärrys moninaisuudesta ja vähemmistöistä on kasvanut verrattuna siihen, kun hän itse tuli Suomeen, mutta toisaalta viime aikoina maahanmuuttajiin kohdistettuja syrjiviä ja rasistisia puheita on alettu viljellä enemmän aina poliittisia piirejä myöten.