Kotimaisen puun lisääntyvä käyttö voi romuttaa hallituksen ilmastolakiin kirjatut tavoitteet – kestävän hakkuumäärän rajoja kolkutellaan ensi vuonna

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on myös oma vaikutuksensa. Pakotteiden myötä keväällä loppui Venäjän puun tuonti, jota korvataan pääosin kotimaisella puulla. Venäjän merkitys kotimaiselle metsäteollisuudelle on ollut suuri: noin 10 prosenttia metsäteollisuuden puunkäytöstä on ollut venäläistä tuontipuuta.