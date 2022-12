Kotimyynnin kuluttajansuoja paranee vuodenvaihteessa: Myös mittatilaustavaran saa palauttaa

KKV kertoo tiedotteessa säännön koskevan kotimyyntiä, jossa myyjä on tullut kuluttajan kotiin pyytämättä. Kotikäynti on aina pyytämättä tehty, ellei kuluttaja ole täysin oma-aloitteisesti ollut yhteydessä myyjään. Jos myyjä on esimerkiksi soittanut kuluttajalle ehdottaakseen kotikäyntiä tai jos kuluttaja on soittanut myyjälle takaisin, kyseessä on edelleen pyytämättä tehty kotikäynti.