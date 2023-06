Koulujen päättäjäisilta sujunut varsin rauhallisesti

Lounais-Suomen poliisi kertoi, että Turussa on ollut yleisesti ottaen rauhallista, ja nuorten selviämisasemalle on jouduttu viemään vain muutamia ihmisiä. Naantalissa poliisilla on ollut kertomansa mukaan jopa mukavia kohtaamisia kymmenien nuorten kanssa. Joillekin nuorille tuli poliisin saapuessa kuitenkin äkisti tarve lähteä juoksulenkille, Lounais-Suomen poliisi kertoo.