Koululaisten lukutaito heikkenee – Opetushallitus painottaa oppilaiden halua lukea vapaa-ajallaan

Uusi lukukausi alkaa, ja oppilaiden lukutaidon heikkeneminen on jälleen tapetilla. Ilmiö on maailmanlaajuinen, mutta Suomessa sukupuolten välinen ero lukutaidossa on OECD-maiden suurin, ja heikkolukutaitoisten oppilaiden, erityisesti poikien, määrä kasvaa.